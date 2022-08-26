Çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü. Çiftlik sahibi, yetkililerden yardım istedi.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 15:15
Çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü
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Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, ailesiyle birlikte bir akrabasının cenazesine gitti. Bu sırada son 2 aylık elektrik faturası ödenmediği için çiftliğin elektriği kesildi.

Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

"ÇARESİZCE ÇUKUR AÇIP GÖMDÜM"

Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Çaresizce ölen tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. 


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