Faciadan dönüldü! Bursa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk, 3 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Yaşanan kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören mahallesinde meydana geldi.
Yol üzerinde seyir halinde olan Faruk K.(31) yönetimindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, tarladan yola çıkan Muhammet K.(33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu araçtaki Mine K. (30), 3 yaşındaki Mira K. Ve Fetih T. (40) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bursa
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