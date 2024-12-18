Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını ne kadar açıkladı?

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatlarını açıkladı. Peki, Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını ne kadar açıkladı?

Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını ne kadar açıkladı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:22

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni fiyatlarıyla süt fiyatını açıkladı. Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ inek sütü için tavsiye edilen satış fiyatı, yeni yıl itibarıyla güncellenecek. Peki, Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını ne kadar açıkladı?

ÇİĞ SÜT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.


Etiketler: #çiğ inek sütü #çiğ süt #İnek sütü #Ulusal Süt Konseyi

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