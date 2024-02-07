Çığda ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:15

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:17

İlçede kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürüten İl Özel İdaresi personeli operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi ile yoldaki bir kamyonetin üzerine, dün akşam saatlerinde Karaköy köyü mevkisinde çığ düştü.

KURTARILAMADI

Kamyonetteki 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, Yılmaz kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Yılmaz için Şavşat ilçesinde cenaze düzenlendi.

Cenazeye katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal ve Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, Yılmaz'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Ciritdüzü köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.