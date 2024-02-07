Üzerine çığ düşen iş makinesinin operatörü yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında düşen çığ, iş makinesini 80 metrelik uçuruma sürükledi. Operatör Yusuf Buçuğa (39), ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:58
Üzerine çığ düşen iş makinesinin operatörü yaralandı
Abone Ol google-news

Aziziye ilçesinin Başkurtdere mevkisinde, saat 10.00 sıralarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yusuf Buçuğa iş makinesiyle yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi.

Tonlarca kar, iş makinesini önüne katıp, 80 metrelik uçuruma sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışmaları sonucu operatör Buçuğa, yaralı olarak kurtarıldı.

Görevliler tarafından sedyeye konulan operatör, 80 metre yukarıdaki yolda bekleyen ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Buçuğa’nın ayaklarında kırık olduğu belirtildi.


İlgili Haberler

Hastanelerin sayısı yetersiz kaldı! Yurttaş mağdur oldu, doktorların iş yükü arttı

Hastanelerin sayısı yetersiz kaldı! Yurttaş mağdur oldu, doktorların iş yükü arttı
Aybüke enkazdan yaralı çıktı, sedyede fotoğrafı paylaşıldı, hastaneye girişi yapıldı ama ortada yok: 'Kızım nasıl kayboldu?'

Aybüke enkazdan yaralı çıktı, sedyede fotoğrafı paylaşıldı, hastaneye girişi yapıldı ama ortada yok: 'Kızım nasıl kayboldu?'
İzmir Şehir Hastanesinde akşam yemeği menüsü: Lavaş arası soğan!

İzmir Şehir Hastanesinde akşam yemeği menüsü: Lavaş arası soğan!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon