Kepçe operatörü çığ altında kaldı... Erzurum Valisi'nden açıklama!
Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatör, çığ altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı.
VALİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA!
Vali Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor" dedi.
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