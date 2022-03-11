Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken (30), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa’da önceki gece, evinin bulunduğu sitenin yakınındaki Yargı Park'ta ölü bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in cenazesi, görev yaptığı adliyede düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Bayrakçeken için Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Cenazede Bayrakçeken'ın ailesinin üzgün olduğu gözlendi. Bayrakçeken'in cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.
BURSA'YA 4 YIL ÖNCE ATANDI
Çiğdem Bayrakçeken'in, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem Bayrakçeken'in ölümünden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.
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