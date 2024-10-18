Ciğerlerimiz yanıyor... Dalaman orman yangınında 12 saat geride kaldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen orman yangınında 12 saat geride kalırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın Taşbaşı ve Elcik mahallelerindeki ormanlık alanda etkili oluyor.
Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli karadan müdahale ediyor.
Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Alevlerin Taşbaşı ve Elcik mahallelerinde etkili olduğu, yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
Etiketler: #DALAMAN #orman yangını
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