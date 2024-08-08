Ciğerlerimiz yanıyor... Muğla'da orman yangını: 'Bölgede çok büyük kayıp var'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 07:42

Güncelleme: 08.08.2024 - 08:09

Muğla'nın Milas ilçesinin dün kırsal Sekköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 350 nüfuslu Çakıralan Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Vali Akbıyık, “Saat 15.15’te Sekköy’de zirai alanda, zeytinliklerde başlayan bir yangın, daha sonra orman alanına sıçradı. Saat 19.00 civarı kontrol altına aldığımızı düşünürken spot atarak Çakıralan Köyü ormanlık alanlara geldi. Şu anda da müdahale havadan karadan devam ediyor. Tabii burada Orman Genel Müdürlüğü'müzün, Bölge Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, yine Milli Savunma Bakanlığı'mızdan uçak ve helikopter aracılığıyla havadan müdahale ediliyor. 12 Orman Genel Müdürlüğü yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık 20 civarı havadan uçak ve helikopterimiz müdahale ediyor. Şu an gece görüşte helikopterler müdahale ediyor. Karadan müdahale eden arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, dozerlerimiz var, yine köylülerin desteği var. Çakıralan Köyümüzün sıfır noktasına kadar gelen bir yangın, Şu anda 350 nüfusu olan 60 haneli köyümüzü boşalttık. Köye sıçramadan ve bir can kaybı olmadan kontrol altına almak için büyük mücadele var” diye konuştu.

"YANAN ALAN 30 HEKTARIN ÜZERİNDE"

Vali Akbıyık, yangının tahminen 30 hektar alan üzerinde etkili olduğunu ve rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin çalışmaları güçleştirdiğini ifade ederek, “Çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Tam olarak netleşmedi. Bir ahır zarar gördü, alevler mezarlığa kadar geldi. Ama köy etrafını tüm ekiplerimiz çevirerek itfaiye, iş makinalarımız, yollar açarak koruma altına aldıklarını düşünüyoruz. Sürekli yön değiştiren rüzgar var. Tekrar bir spot atmazsa inşallah köye gelmeden kontrol almaya çalışıyoruz. Tahliye edilen vatandaşlar kendi tercihleriyle yakın köylerdeki, mahallelerdeki akrabalarına gittiler, ama bizim termik santrallerde de onları götüreceğimiz yerlerimiz mevcut. Gençler köyde kaldı. Burada çalışan arkadaşlarımıza yardım eden 40 civarı genç de destek oluyor. Alan geniş, gece olduğu için şu anda bir ölçüm yapamıyoruz ama yanan alan tahmini 30 hektarın üzerindedir diye düşünüyorum" dedi.

"MAALESEF BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK KAYIP VAR"

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, söndürme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sekköy’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çakıralan Mahalle'mize sıçradı. Ormanlık ve zeytinlik alandan yangın meskun mahallere kaydı. Yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ediyor. Biz köyümüzü korumaya çalışıyoruz. Can ve mal kaybı olmasın diye arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Şu anda yangın belli ölçüde kontrol altına alınmış durumda, Sayın Valimiz burada işin başında ve kontrolünde. Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. Yaraları saracağız vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden orman arazözleri, itfaiye ve Kemerköy ile Yeniköy Termik Santralleri itfaiye ekipleri ile yurttaşlar söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Milas Sekköy Mahallesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.