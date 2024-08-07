Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Büğdüz Mahallesi'ndeki Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıktı. Rasim Murat B.'ye ait geri dönüşüm tesisindeki atık malzeme ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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