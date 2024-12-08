Cihatçıların Şam’ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı

Suriye’de cihatçı örgüt HTŞ'nin Şam’ı ele geçirmesi, İstanbul’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Esad rejiminin düşüşünü konvoylarla kutladı.

Cihatçıların Şam’ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:45

Suriye’de cihatçı örgüt HTŞ'nin Şam’ı ele geçirmesinin ardından İstanbul’da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı.

Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt’ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. 

Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH CAMİİ'NDE TEKBİR SESLERİ

Haberin yayılmasının ardından İstanbul'daki Fatih Camii'nde de tekbirler getirildi, avluda toplanan kalabalık ise Suriye bayraklarıyla kutlama yaptı. Binlerce Suriyeli Fatih Camii’nde Suriye bayrakları ile Şam'ın cihatçıların eline geçmesini kutladı. Fatih Camii’nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.


Etiketler: #suriye #Esad #Fatih

İlgili Haberler

Esad'a 'Ülkeyi terk et' çağrısı yaptılar mı: İki ülkeden ABD basınına yanıt!

Esad'a 'Ülkeyi terk et' çağrısı yaptılar mı: İki ülkeden ABD basınına yanıt!
ABD basınından flaş iddia: 'ABD, Esad'ın birkaç günde düşeceğine inanıyor'

ABD basınından flaş iddia: 'ABD, Esad'ın birkaç günde düşeceğine inanıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler