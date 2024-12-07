ABD basınından flaş iddia: 'ABD, Esad'ın birkaç günde düşeceğine inanıyor'
ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de cihatçı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esad yönetiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.
CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.
Buna rağmen ABD yönetiminde Esad hükümetinin birkaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esad rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak" değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise silahlı grupların başarısında Suriye ordusu güçlerinin 'savaşmadan kaçmasının' da rol oynadığını iddia etti.
'ABD'DEN YARDIM İSTEDİ'
Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek silahlı grupların ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.
Buna göre, Esad, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm 'militan gruplarla' bağlantısını keseceğini ifade etti.
Esad'ın aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esad'ın Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.
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