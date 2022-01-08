'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 11:44

Sokak röportajlarında viral olan AKP’li seçmenlerin kullandığı “çıkar telefonunu” sözlerinin ardından dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Vatandaş TV adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, İstanbul Ümraniye'de yapılan röportaj sırasında bir AKP’yi savunan bir yurttaş, Türkiye'de ekonomik sıkıntı olmadığını öne sürdü ve “herkesin arabası var, senin telefonun iPhone mu” dedi.

Bu sırada yurttaşın suratına sahte para atıldı. Kadın, olanlara "Terbiyesizin kızı" diyerek tepki gösterdi.