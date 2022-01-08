'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı

İstanbul Ümraniye'deki bir sokak röportajında, "Çıkar telefonunu" diyen kadının suratına desteyle sahte para atıldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 11:44
'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
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Sokak röportajlarında viral olan AKP’li seçmenlerin kullandığı “çıkar telefonunu” sözlerinin ardından dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Vatandaş TV adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, İstanbul Ümraniye'de yapılan röportaj sırasında bir AKP’yi savunan bir yurttaş, Türkiye'de ekonomik sıkıntı olmadığını öne sürdü ve “herkesin arabası var, senin telefonun iPhone mu” dedi.

Bu sırada yurttaşın suratına sahte para atıldı. Kadın, olanlara "Terbiyesizin kızı" diyerek tepki gösterdi.


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