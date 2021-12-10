Çikolata ve kahve ürünlerine dev zam: Soğuk kahve 11, meyveli süt 4.5, kare çikolata 12 lira
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine zam geldiğini duyurdu.
Türkiye'de son aylarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini göstermeye devam ediyor. Her geçen gün artan zamlar ise yurttaşları olumsuz etkiliyor.
Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yeni zamlara göre, soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi.
Nestle zammı soğuk kahve Xpress 11 TL Damak çikolata 12 TL meyveli süt 4,5 TL oldu pic.twitter.com/xTZDmpgesl— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 10, 2021
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