Çıktığı ağaçta 8 metre yükseklikten düşen öğretmen yaralandı
Samsun’da bir öğretmen, çıktığı ceviz ağacında 8 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.
Samsun'un Kavak ilçesi Bükçeyiz Mahallesi’nde Atakum ilçesinde bir ilkokulda öğretmen olan Yaşar K. (55) hafta sonu tatili için köyüne gitti. Burada çıktığı ceviz ağacından ceviz dökmek isteyen Yaşar K., 8 metre yükseklikten yere düştü.
Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- CHP Ankara İl Başkanı belli oldu!