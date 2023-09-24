Çıktığı ağaçta 8 metre yükseklikten düşen öğretmen yaralandı

Samsun’da bir öğretmen, çıktığı ceviz ağacında 8 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:02
Çıktığı ağaçta 8 metre yükseklikten düşen öğretmen yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesi Bükçeyiz Mahallesi’nde Atakum ilçesinde bir ilkokulda öğretmen olan Yaşar K. (55) hafta sonu tatili için köyüne gitti. Burada çıktığı ceviz ağacından ceviz dökmek isteyen Yaşar K., 8 metre yükseklikten yere düştü.

Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


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