Çıktığı ağaçta 8 metre yükseklikten düşen öğretmen yaralandı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:02

Güncelleme: 24.09.2023 - 18:06

Samsun'un Kavak ilçesi Bükçeyiz Mahallesi’nde Atakum ilçesinde bir ilkokulda öğretmen olan Yaşar K. (55) hafta sonu tatili için köyüne gitti. Burada çıktığı ceviz ağacından ceviz dökmek isteyen Yaşar K., 8 metre yükseklikten yere düştü.

Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.