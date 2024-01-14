Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı: Ağır yaralandı

Hatay'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:56
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı: Ağır yaralandı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı.

Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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