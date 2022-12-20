Çıldır Gölü buz tutmaya başladı
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da buz tutma, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle geçen yıllara göre gecikmeli başladı. Kısmen donan gölde atlı kızakçılar ise sezonu açamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Kars- Ardahan sınırında yer alan, denizden 1959 metre yükseklikte ve 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti.
Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede gölün yüzeyinde kısmen buzlanma başladı.
Geçen yıllarda buz kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği gölde henüz sezonu açamayan atlı kızakçılar ise havaların soğumasını bekliyor. Kızaklarını göl kenarına çekenler, yeni yılla birlikte sezonu açmayı bekliyor.
Bu sene Çıldır Gölü'nde donmanın geciktiğini belirten Bahri Ağbulak, 'küçük göl' dedikleri bölümün yüzeyinin az da olsa buzla kaplandığını, büyük gölde beklenen donma gerçekleşmediğini söyledi.
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