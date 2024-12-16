Çıldır Gölü'nde Antarktika'yı andıran görüntüler

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:12

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve 123 kilometrekarelik alanı ile dikkat çeken Çıldır Gölü, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen gece sıcaklıklarıyla dondu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan gölde, atlı kızak gezileri, Eskimo usulü balık avlama ve çeşitli etkinlikler yapılıyor.

FIRTINA BUZ TABAKASINI PARÇALADI

Önceki gün bölgede saatte 90 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle gölde tıpkı denizlerdeki gibi dalgalar oluştu. Bu dalgalar, gölün yüzeyindeki buz tabakasını kırarak kıyıya topladı. Ortaya çıkan görüntüler, Antarktika’yı andırdı.

Memleketi Çıldır ilçesine gezmek için İstanbul’dan gelen Engin Yalçın (52), yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Yaşanan fırtına nedeniyle Çıldır Gölü’nün yüzeyindeki buzullar parçalandı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Fırtına, gölde yüksekliği bir metreye varan dalgalar oluşturdu. Bu dalgalar da gölün yüzeyindeki tüm buz tabakasını kırarak bize Antarktika’yı anımsattı."

GÖLÜN YENİDEN DONMASI BEKLENİYOR

Fırtına nedeniyle buz tabakası parçalanan Çıldır Gölü’nün yüzeyinin yeniden donması bekleniyor. Donma sonrası turistler, atlı kızak gezileri ve balık avlama gibi keyifli aktivitelere yeniden başlayabilecek.