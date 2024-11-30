Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü: İşletmeler sezon hazırlıklarını hızlandırdı
Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.
Ardahan ve Kars sınırları arasında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal güzelliklerinden Çıldır Gölü’ne mevsimin ilk karı yağdı. Henüz donmayan gölün mavi suları, çevresini kaplayan kar örtüsüyle eşsiz bir manzara oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler ise kış sezonu hazırlıklarını hızlandırdı.
DOĞU’NUN İNCİSİ ÇILDIR GÖLÜ
Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, kış mevsiminin etkisiyle büyüleyici bir görünüme kavuştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede buz sarkıtları oluşmaya başladı.
Henüz donmamış olan göl, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kış aylarında yüzeyi 15-20 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan gölde, atlı kızak turları ve Eskimo usulü balık avcılığı gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor.
TURİZME HAZIRLIK BAŞLADI
Göl kıyısında işletme sahibi Bahri Ağbulak, “Çıldır Gölü’ne ilk kar düştü. Hava soğudukça buz sarkıtları oluşmaya başladı. Yakında göl yüzeyinin donmasını bekliyoruz. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.
Kış turizmi açısından önemli bir merkez olan Çıldır Gölü’nde atlı kızak ve motor seferleri ile gelen turistlere unutulmaz deneyimler sunuluyor. Sermet Ağbulak ise “Çıldır Gölü bir doğa harikası. 10 gün içinde göl yüzeyi donacak ve kış sezonu tam anlamıyla başlayacak” ifadelerini kullandı.
Doğal güzelliği ile her mevsim ilgi odağı olan Çıldır Gölü, kış mevsiminde sunduğu buz tutmuş yüzeyi, atlı kızak turları ve balıkçılık etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez rotalarından biri olmaya devam ediyor.
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