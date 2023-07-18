Cilo buzullarında kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı!

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan iki kişiden biri olan Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:19
Cilo buzullarında kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı!
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Hakkâri kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığı'nda memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı. 

Çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı. 

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Çalışmaların 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan ekipler sabah itibarıyla çalışmalara katıldı. Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ekipleri de var. Kadın vatandaşımıza ulaştık. İnşallah diğer kişiye de en kısa sürede ulaşacağız."


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