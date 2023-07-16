Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 14:02
Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları’na bugün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi ile irtibat kesildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

NET BİR BİLGİ YOK

Yetkililer, gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 kişinin akıbetiyle ilgili net bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söyledi.


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