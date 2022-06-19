'Çim biçme makinesi gürültüsü' tartışması: Bir kadın, komşusu tarafından av tüfeğiyle vuruldu!

Konya'da bir erkek, çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurdu. Kadın ağır yaralanırken; saldırganın silahının da ruhsatsız olduğu tespit edildi.

AA
19 Haziran 2022 Pazar, 15:29
'Çim biçme makinesi gürültüsü' tartışması: Bir kadın, komşusu tarafından av tüfeğiyle vuruldu!
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Konya'nın Hüyük ilçesinde çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle çıkan tartışmada komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

Çukurkent Mahallesi'nde Aynur B. (61), eşi Güner B. ile sabah saatlerinde çim biçme makinesiyle evlerinin çevresindeki otları biçmeye başladı. Gürültüden rahatsız olan komşuları Zeki U. (85) ile çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

DURUMU AĞIR

Evinden getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açan Zeki U, Aynur B'yi boynu ile omzundan yaraladı. Kavgada yaralanan Aynur B. ile Zeki U, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynur B, ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.


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