Erzurum'da kadın cinayeti
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak katletti.
Olay, Muratpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.I. birlikte yaşadığı A.D.C.’nin evine geldi. Evde E.İ.’yi gören F.I. bıçakla her iki şahsa da saldırdı. E.I. saldırıdan yara almazken A.D.C. yaralandı.
A.D.C. isimli kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis her iki şahsı da gözaltına alarak sorgularının ardından adliyeye sevk etti.
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