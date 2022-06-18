Erzurum'da kadın cinayeti

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak katletti.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 19:02
Erzurum'da kadın cinayeti
Abone Ol google-news

Olay, Muratpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.I. birlikte yaşadığı A.D.C.’nin evine geldi. Evde E.İ.’yi gören F.I. bıçakla her iki şahsa da saldırdı. E.I. saldırıdan yara almazken A.D.C. yaralandı.

A.D.C. isimli kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis her iki şahsı da gözaltına alarak sorgularının ardından adliyeye sevk etti.


Erzurum Yakutiye kadın cinayeti kadın cinayetleri Kadın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler