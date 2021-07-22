AA ve CİMER'den Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri hakkında açıklama

22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:02

Erdoğan'ın parti örgütüyle bayramlaşması esnasında gözleri kapanarak bir süre duraksaması dikkat çekmişti. Söz konusu görüntüler gündeme otururken o anlara ait yayının verilmesi eleştiri ve sorgulamalara neden oldu.

Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısına ilgili kurumlardan yanıt geldi. Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirten Altaylı, "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" dedi.

Altaylı'ya konuşan Özhan, söz konusu yayının frekansının AA'ya özel olmadığını belirterek, topu Cumhurbaşkanlığı'na attı.

Özilhan ile görüşmesini aktaran Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı olarak kendilerinin de tüm abonelerine isterlerse AA üzerinden isterlerse doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayınını alabilecekleri bilgisinin verildiğini ve TV100, CNNTurk'ün yayını Anadolu Ajansı üzerinden, Akit TV'nin DHA üzerinden diğer kanalların ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayın frekansından kendilerinin almayı tercih ettiğini, yayının doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını ve real time olarak aktarıldığını anlatan Özhan, "Bildiğim kadarı ile yayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı olarak yayınlandı" bilgisini verdi. TRT de önce Cumhurbaşkanı'nın gözlerini kapattığı bölümü yayınlamış ancak ilgili görüntüleri tekrar yayınlarda çıkarmış."

CİMER: CANLI YAYINDI

CİMER'in açıklamasına da yer veren Altaylı, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak gerçekleştirildiği için böyle bir olay meydana gelmiş" dedi.