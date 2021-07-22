AA ve CİMER'den Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri hakkında açıklama
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti örgütüne yönelik bayram mesajındaki dikkat çeken görüntülerin yayınlanması ile ilgili eleştirilerine Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi.
Erdoğan'ın parti örgütüyle bayramlaşması esnasında gözleri kapanarak bir süre duraksaması dikkat çekmişti. Söz konusu görüntüler gündeme otururken o anlara ait yayının verilmesi eleştiri ve sorgulamalara neden oldu.
Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısına ilgili kurumlardan yanıt geldi. Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirten Altaylı, "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" dedi.
Altaylı'ya konuşan Özhan, söz konusu yayının frekansının AA'ya özel olmadığını belirterek, topu Cumhurbaşkanlığı'na attı.
Özilhan ile görüşmesini aktaran Altaylı şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı olarak kendilerinin de tüm abonelerine isterlerse AA üzerinden isterlerse doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayınını alabilecekleri bilgisinin verildiğini ve TV100, CNNTurk'ün yayını Anadolu Ajansı üzerinden, Akit TV'nin DHA üzerinden diğer kanalların ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayın frekansından kendilerinin almayı tercih ettiğini, yayının doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını ve real time olarak aktarıldığını anlatan Özhan, "Bildiğim kadarı ile yayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı olarak yayınlandı" bilgisini verdi.
TRT de önce Cumhurbaşkanı'nın gözlerini kapattığı bölümü yayınlamış ancak ilgili görüntüleri tekrar yayınlarda çıkarmış."
CİMER: CANLI YAYINDI
CİMER'in açıklamasına da yer veren Altaylı, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak gerçekleştirildiği için böyle bir olay meydana gelmiş" dedi.
İlgili Haberler
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Barış Pehlivan yazdı: Anadolu Ajansı'nın kabine kararı
- Anadolu Ajansı'ndan, Sedat Peker güncellemesi
- Anadolu Ajansı, Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin için yazdığı mektubu sansürledi
- Anadolu Ajansı'ndan 'medrese' haberi: Sarıklı ve cübbeli çocuklar, hatim ve dua ile 'seferberlik'...
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
- Yayın skandalına tepki yağdı