Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı
Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki iletişimin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 421'inci başarılı görev oldu.
Video Haberler
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
- Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- AKP'yi üzecek haber
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- SBK'nin özel jetini satın alan isim şaşırttı
- Akşener'den 'Atatürk Havalimanı' açıklaması