Cinayet şüphelisi 'balık yerken' yakalandı
Muğla'da, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beraat Eker (31), jandarma tarafından bir restoranda balık yerken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da işlediği bir cinayet nedeniyle kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beraat Eker'in Ula'nın Akyaka Mahallesi’ndeki bir restorana balık yemek için geleceği bilgisine ulaştı.
RESTORANA OPERASYON DÜZENLENDİ
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde restorana düzenlenen operasyonda Eker’i gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Beraat Eker, tutuklandı.
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