114 yıl hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari yakalandı!
Tekirdağ'da hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.N., polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Hakkında, ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin adresi belirlendi.
Polis ekipleri, 2 ay süren takiple, 78 arama kaydı bulunan ve 8 yıldır aranan T.N.'yi saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.N., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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