Saklandığı adreste yakalandı: Erdek'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G. saklandığı adreste yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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