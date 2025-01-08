Saklandığı adreste yakalandı: Erdek'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G. saklandığı adreste yakalandı.

Saklandığı adreste yakalandı: Erdek'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:51

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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