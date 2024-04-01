Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor... Anne ve oğlu evde ölü bulundu!
Nazilli'de anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle 78. Sokak üzerindeki bir evde vahşet yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yakınları Aysel Öztürk’ten haber alamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk’ün evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR!
Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
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