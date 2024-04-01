29 yaşındaki şahıs evinin banyosunda ölü bulundu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:57

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:57

Olay; Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 542. Sokak’ta meydana geldi. 29 yaşındaki M.V., yakınları tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen M.V.’nin cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından burada yapılan ön incelemenin ardından M.V.’nin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.