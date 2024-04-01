29 yaşındaki şahıs evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:57
29 yaşındaki şahıs evinin banyosunda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay; Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 542. Sokak’ta meydana geldi. 29 yaşındaki M.V., yakınları tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen M.V.’nin cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından burada yapılan ön incelemenin ardından M.V.’nin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.


ölü bulundu haberleri Samsun haberleri

İlgili Haberler

Emekli öğretmen karavanda ölü bulundu

Emekli öğretmen karavanda ölü bulundu
Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Bakanlığa bağlı sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu

Bakanlığa bağlı sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!