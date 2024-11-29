Cinayet şüphesi yerini şaşkınlığa bıraktı: Cansız manken ihbara neden oldu
Kayseri'de bir kişinin 'kadın cinayeti ihbarı' üzerine harekete polis ekipleri, kadın sanılan kişinin elbise giydirilmiş ve kar altında kalmış cansız manken olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişi, sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde meydana geldi.
Bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
CANSIZ MANKEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan ihbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.
Etiketler: #Kayseri #kadın cinayeti #cansız manken
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- MSB'den açıklama geldi
- Saat verildi, sayı istendi
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- TCMB ve TBB'den açıklama
- Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'