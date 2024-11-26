Gaziantep'te kadın cinayeti: Katil Mert Türkmen tutuklandı

Gaziantep’te tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde, eşinin evi terk etmek istemesi sonrası tartıştıklarını ve sonrasında da silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gaziantep'te kadın cinayeti: Katil Mert Türkmen tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:12

Nizip ilçesi kırsal Tatlıcak Mahallesi’nde önceki gece geç saatlerde, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mert Türkmen (35), eşi Yeşim Türkmen (37) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen’e ateş etti. Silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşim Türkmen’in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası katil zanlısı koca Mert Türkmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Katil zanlısının ifadesinde eşinin evi terk etmek istemesi sonrası tartıştıklarını ve sonrasında da silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #gaziantep

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