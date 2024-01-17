Cinayetle sonlanan 'kuş kavgasının' görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep’te gençler arasında kuş meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin’in kalbinden bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:23
Cinayetle sonlanan 'kuş kavgasının' görüntüsü ortaya çıktı
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Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 14 Ocak 2024 akşamı; gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı S.S.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken gencin bıçaklanma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.


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