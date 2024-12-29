Cinayetten beraat etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın ailesi köyü terk etti

Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:42

Güncelleme: 29.12.2024 - 20:42

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, Narin'in cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bahtiyar’ın avukatı kararın ardından "Nevzat cinayetten beraat" paylaşımını yaptı.

KÖYÜ TERK ETTİLER

Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, kararı değerlendiren Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar, “Adalet yerini buldu” dedi.

Ferhat Bahtiyar, babası Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından köyü terk ettiğini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler."



