Çin’deki Afrika Domuz Vebası salgını tespit edildi
Çin’deki bir domuz çiftliğinde Afrika Domuz Vebası salgını tespit edildi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in güneyinde yer alan Hainan Adası’ndaki bir domuz çiftliğinde Afrika Domuz Vebası (ASF) salgını olduğu bildirildi.
SALGIN DOĞRULANDI
OIE, Çin tarafından yayınlanan bir rapora atıfta bulunarak, bin 63 hayvanın bulunduğu çiftlikte salgının 23 Ekim’de başladığını ve 31 Ekim’de salgının doğrulandığını duyurdu.
ÜLKEDEKİ DOMUZ NÜFUSUNUN YARISI ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan ASF insanlar için zararsızken, domuzlar için ölümcül bir hastalıktır. Çin’de Ağustos 2018’de yaşanan ASF salgınında bir yıl içinde ülkedeki domuz nüfusunun yaklaşık yarısı ölmüştü.
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