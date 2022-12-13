Cinsel ilişki teklifini reddedince eşinin dövdüğü kadın, korumaya alındı
Hatay'da, cinsel ilişki teklifini reddedince eşi M.K. (28) tarafından darbediln Hatice K. (24), devlet korumasına alındı. Artık korkmadığını söyleyen Hatice K., çocuğuna da zarar verebileceği endişesini taşıdığını belirterek "Velayeti almak istiyorum" dedi.
Belen ilçesi Bakras Mahallesi'nde oturan Hatice K., şiddet gördüğü, 2 yaşındaki çocuğunun babası ve 4 yıllık eşi M.K. ile aynı evde küs olarak yaşamaya devam etti. İddiaya göre M.K., eşi Hatice K.'ye 10 Aralık'ta cinsel ilişki teklifinde bulundu. Hatice K., geri çevirince M.K. de şiddet uyguladı.
SERBEST BIRAKILDI
Banyoya girip, kapıyı kilitleyen Hatice K., KADES üzerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün akşam yeniden ifadesine başvurulan M.K.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Hatice K. ise devlet korumasına alındı.
Mahkeme kararına sevindiğini belirten Hatice K., "Olayla ilgili tüm devlet kurumları, tek tek bana ulaştı. Beni ve çocuğumu koruma altına aldılar. Devlet bana sahip çıktı, artık korkmuyorum. Tek endişem; 2 yaşındaki çocuğumun ona verilmesi. Velayeti almak istiyorum. Çocuğum ona verilirse ona da zarar verebilir" diye konuştu.
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