Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa cinsel istismar açıklaması

12 Aralık 2022 Pazartesi, 19:14

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, istismar skandalına karşı 'sessiz kalmayı tercih eden' Adalet Bakanlığı'na yürümüştü. Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Saray'da toplandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsmailağa'daki istismar skandalıyla ilgili iki hafta sonra açıklama yaptı.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, İsmailağa cemaatinde yaşanan istismar skandalıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda farklı tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliğiyle öncesi ve sonrasında acılarla ilgili görüşmelerimizi paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlar gereken çalışmayı gösterdiler. Bunları görmezden gelen bir muhalefet sözkonusu.

Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla kabul etmemiz mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir.

İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddianamesini hazırlamıştır. Dava ile ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu kamuoyunun gündeme gelmiştir. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci takip etmiş, her işlemi bihakkın yerine getirmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Geçmişteki ihmal ve eksiklikler soruşturma kapsamında ele alınmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlarda hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız.





Bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın, senin böyle hassasiyetin yok.





Söyleyeceklerimden sonra kendine çeki düzen ver, kendini ona göre ayarla. Bu tartışmalarda gördüğümüz riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir meseleyi milletimizin inancısı ve kurumlarıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan çarpıtmadır.

İSMAİLAĞA CEMAATİNE SAHİP ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde dillendirdiği bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa bunu zaten yapıyoruz.

Mesela PKK'nın annelerin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerin istismarına maruz bıraktığı kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz.

Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin. Kızları kaçırılıp gözüyaşlı annelerini kaç defa ziyaret ettin.

Bir siyasi partinin teşkilatlarında ve beled iyelerinde yaşanan onlarca istismarın üzerine aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz.

Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi gözardı edenlerin, bu konudaki ataklığın ahlaki olmaktan kaynaklandığına nasıl inanacağız.

Suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların son hadisenin dindar kesimlerin tamamını rencide etmeye çalışmalarının samimiyetine nasıl inanacağız.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİ DE HEDEF ALDI