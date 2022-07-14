Cinsel ilişki vaadi üzerine gelen şahsı gasbetti, 'gerekeni yaptım' dedi
Adana’da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı M.G.E.’nin (16) evine giden Ahmet Eren Ü. (21), kapıyı açan Ataberk Güngör (21) tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü. Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, 7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Eren Ü., internetten tanıştığı M.G.E. ile iddiaya göre cinsel ilişki için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.’yü kaldığı daireye çağırdı.
Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah, Ataberk Güngör açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.’yi zorla evin içine aldı. Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.’yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, “Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur” dedi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.’nün ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Ahmet Eren Ü.’den gasbedilen eşyalar ele geçirildi.
M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör’ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı. Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım” diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İlgili Haberler
- Şarkıcı Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemi
- MHP'li başkan çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştı: Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tepki çeken mesaj
- MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp 'cinsel istismar'dan tutuklanmıştı: Ayrıntıları ortaya çıktı
-
Video Haberler
- Polise saldıranlar hakkında karar
- Kilometrelerce yoluna devam etti
- Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- Yangın sürüyor, askerler evlerin önünde nöbette
- 'İnsanlar uçağa kafa attı'
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Bilet Kamil Koç, otobüs isimsiz
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'