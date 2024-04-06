Cinsel istismar davasında beraat kararına bozma: DNA örnekleri unutulmuş

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:12

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:14

11 Kasım 2021'de meydana gelen olayda; F.A. ile Y.C., sosyal medyadan tanıştıkları o zaman 13 yaşında olan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y.'yi metruk bir alana götürüp içki içirdi. N.Y., alkolün etkisiyle fenalaştı.

F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracıyla evine götürdü. F.A. ve Y.C., bir süre sonra evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşuları durumu haber verince eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, tehdit ettiği için sustuğunu söyledi. Aile karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan F.A. ve Y.C., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma aşamasında F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında baygın halde eve götürürken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bunun üzerine F.A. tutuklandı.

Soruşturma sonunda F.A. hakkında Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'cinsel istismar' suçundan dava açılırken, Y.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Mahkeme, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.A. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

RAPOR SONUCUNA GÖRE YENİDEN YARGILAMA

Dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında; soruşturma aşamasında F.A. ile Y.C.'den alınan sürüntü örneklerinin, adli tıp şube müdürlüğünde unutulduğu ve DNA incelemesi yapılmadan, eksik soruşturma sonucu Y.B. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, F.A. hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi.

Ayrıca Y.C.'nin N.Y.'ye fiziksel temasta bulunduğuna ilişkin fotoğraflar bulunduğuna da dikkat çeklidi. F.A. ve Y.C.'den sürüntü örneği alınıp, N.Y.'den elde edilen sürüntü örnekleriyle karşılaştırılması istendi.

Rapor sonucuna göre F.A. ve Y.C. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yeniden yargılama yapılıp, hüküm kurulmasına karar verildi. Ayrıca küçük çocuğa alkol verme konusunda da işlem yapılması istendi. İstinafın kesin olan bozma kararı yeniden yargılama için ilk derece mahkemesine gönderildi.

'HÜKÜM EKSİK BİR ŞEKİLDE KURULMUŞ'

N.Y.'nin avukatı Büşra Ayaz, 11 Kasım 2021 tarihinde insanlık adına utanç verici bir olay yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Müvekkilim 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından tecavüze uğradı. Kız çocuğu alkol verilerek bayıltılıp kendi evine götürülüyor ve tecavüz ediliyor. Hukuki mücadelemiz 3 yıldır devam ediyor ve maalesef yerel mahkeme sanık hakkında beraat kararı verdi. Tanık beyanlarına dayanarak yazılı bir şekilde hüküm eksik bir şekilde kurulmuş. Fakat biz bu hukuki mücadelemizden vazgeçmedik ve istinaf yoluna başvurduk.

Bunun sonucunda da beraat kararı kesin olmak suretiyle bozuldu. Hem genetik moleküler raporun alınmamış olması, hem de 22 yaşındaki şahıs dışında bir şahıs daha bulunmaktaydı olay yerinde. Bu şahıs da hiçbir şekilde yargılanmadı. Direkt yargılamadan muaf tutuldu. Fakat istinaf mahkemesi ‘cinsel istismar’ suçunun dışında bir de ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunun da dahil edilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Dolayısıyla yeniden yapılacak olan yargılama tüm bu hususlar dikkate alınarak gerçekleşecek. İnanıyorum ki sanıklar hak ettiği cezayı alacaktır. Yani adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Bu gibi olayların yaşanmaması için en yüksek cezanın verilmesini talep ediyoruz."