Japonya alarma geçti: Çocuk istismarı vakaları arttı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:16

Ulusal Polis Ajansının (Keisatsuço) açıkladığı verilere göre, Japonya'da 2023'te çocuk istismarı vakaları önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 arttı.

Buna göre, ülke genelinde, 2023 yılında çocuk danışmanlık merkezlerine 122 bin 806 çocuk istismarı vakası ihbarı ulaştı.

Çocuk istismarı vakalarına ilişkin düzenlenen cezai soruşturma sayısı geçen yıl, önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artışla 2 bin 385'e çıktı.

Ülkede 1990 yılından bu yana aralıksız artış gösteren çocuk istismarı vakalarında, psikolojik şiddet ve fiziksel taciz geçen yıl ilk iki sırada yer aldı.