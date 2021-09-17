Cinsel istismar iddiası: Patronundan alacağını istedi, saatlerce dayak yedi

17 Eylül 2021 Cuma, 14:39

Afyon'da çalıştığı balıkçıda yevmiyesini alamayan 16 yaşındaki Ş.C.K., patronundan parasını istedi. Bu istek ona, saatlerce süren dayağa ve 25 ay hapis cezasına mal oldu.

Olayla ilgili açılan davanın iddianamesine göre Ş.C.K., parasını alamadığı için işten ayrıldığı balıkçı dükkanından aranarak, bir günlüğüne yardım etmesi istendi. Bunun karşılığında da hem geçmişteki alacağının hem de o günkü yevmiyesinin verileceği söylendi. 16 yaşındaki Ş.C.K., A.A. ve A.S.'nin yanına giderek gün boyu çalıştı ve akşam hep birlikte çalıştıkları iş yerinin deposuna geçtiler.

PATRONLAR, İKİ ÇOCUĞA ALKOL İÇİRDİ

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, 34 yaşındaki A.A., 29 yaşındaki A.S. ve Ş.C.K. ile birlikte Y.A. adlı çocuğun da depoya gelmesiyle birlikte 4 kişi alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde mağdur çocuk Ş.C.K.'nın ifadesine göre A.A., arabasının anahtarını vererek Ş.C.K. ve Y.A.'yı markete yolladı. İki çocuk arabayla birlikte marketten alışveriş yaparak geri döndü.

PARASINI İSTEDİ, DAYAK YEDİ

Y.A. ile birlikte depoya dönen Ş.C.K., patronları A.A. ve A.S.'den toplamda 300 lira olan alacağını istedi.

Yine Ş.C.K.'nın ifadesine göre bu istekten sonra patronlarıyla tartışmaya başladılar ve A.A. ile A.S., Ş.C.K.'yı demir sopa, tekme ve yumrukla saatlerce dövdü.

Kafasından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır biçimde yaralanan Ş.C.K., sabaha karşı kaçarak kurtuldu.

Şüpheliler A.A. ve A.S. ise, Ş.C.K.'yı darp ettiklerini kabul etti ancak olayın, alacak meselesinden çıkmadığını ileri sürdü.

A.A. ve A.S. verdikleri ifadede, bir süre alkol aldıktan sonra uyuduklarını, Ş.C.K.'nın aracın anahtarını alıp dışarı çıktığı için birkaç tokat atarak dövdüklerini iddia etti.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Ş.C.K. ifadesinde ayrıca, patronları A.A. ve A.S.'nin kendisine alacağını cinsel ilişki karşılığında vermeyi teklif ettiklerini de iddia etti.

Ancak bu iddia, sanıklar A.A. ve A.S.'ye suçlama olarak yöneltilmedi.

"KENDİNİ YERDEN YERE VURDU"

Olayın tanığı olan diğer çocuk Y.A. ise, Ş.C.K.'nın A.A. ve A.S.'ye balık kasası fırlattığını söyledi.

Y.A. ayrıca, şüpheliler A.A. ve A.S.'nin Ş.C.K.'ya vileda sopasıyla vurduğunu ve birkaç kez tokat attığını söyledi.

Y.A.'ya göre, Ş.C.K. kendisini yerden yere vurarak yaraladı.

Y.A. ayrıca, olayla ilgili ilk ifadesinde Ş.C.K.'yla karşılıklı küfürleşerek pantolonlarını indirdiklerini söyledi. Y.A., ikinci ifadesinde ise kendisinin pantolonunu indirmediğini, yalnızca Ş.C.K.'nın indirdiğini söyledi.

PATRONLARA HÜRRİYETİ TAHDİT, ÇOCUĞA HIRSIZLIK VE YARALAMA SUÇLAMASI

Olayla ilgili iki iddianame düzenlendi. Şüpheliler A.A. ve A.S., Ş.C.K.'yı cebir, tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kıldığı gerekçesiyle yargılanmaya başladı.

Ş.C.K. ise, haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık ve basit silahla yaralama suçlarını işlediği için yargılandı.

Daha sonra birleştirilen iki davada karar 16 Eylül'de çıktı.

Şüphelilerden A.S., yargılamanın sonunda, Ş.C.K.'ya sopayla vurduğu için silahla yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 30 ay, A.A. ise yine aynı şekilde suç işlediği için 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNCE 7 YIL 6 AY, İNDİRİMLE 25 AY HAPİS

Ş.C.K. ise, patronlarından A.A.'ya kasa fırlattığı için, silahla yaralama suçundan 55 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Ş.C.K. ayrıca, patronu A.A.'nın arabasını aldığı gerekçesiyle önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, yapılan indirimlerle 25 aya düşürüldü.

Ş.C.K. ayrıca, patronları A.A. ve A.S.'nin avukatlarının vekalet ücretlerini de ödeyecek.

"YARGI, PATRONUN ARABASININ, ÇOCUKTAN DAHA KIYMETLİ OLDUĞUNA HÜKMETTİ"

Çocuk Hakları Merkezi adına davayı takip eden avukat Kasım Akbaş, Ş.C.K.'ya verilen cezayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Yargı, patronun alınıp geri getirilen arabasının, işçi çocuğun vücut bütünlüğünden daha kıymetli olduğuna hükmetti. Mağdur çocuğun istismara uğradığı iddiası araştırılmadı bile. Soruşturma aşamasında da çocuğun olay yerinden kaçtığını kanıtlayacak ilk görgü tanığı güvenlik görevlisinin ifadesi ise alınmadı bile.

"CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI ARAŞTIRILMADI"

Ş.C.K.'nın avukatı Elif Tuğba Şahin, soruşturma ve yargılama aşamasında cinsel istismar iddialarının üzerinde durulmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Soruşturmanın başından yargılamanın tüm safhasına kadar cinsel istismar iddiasında bulunulmasına rağmen bu husus üzerinde hiç durulmamış, araştırılmamış, müvekkilin ifadesi Çocuk İzleme Merkezi'nde alınması gerekirken alınmamış, olayın tek tanığının istismara yönelik beyanlarının olmasına rağmen bu husus göz arzı edilmiştir. Mahkeme tarafından olay hatalı ve eksik inceleme ile değerlendirilerek, üstüne herhangi bir suç işlemeyen müvekkile ceza verilmiştir. Oysaki suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gibi suçun işlendiğini gösteren maddi deliller dosya kapsamında mevcut değildir. Yine sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ceza almaları gerekirken mahkeme bu yönüyle de hukuka aykırı karar vermiştir. Dolayısıyla mevcut dosya çocuk haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği bir dosyaya dönüşmüştür.