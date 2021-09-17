Üzerine mermer parçası düşen işçi hastanede öldü

Adıyaman'da üzerine mermer parçası düşen Abuzer Çelik (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
17 Eylül 2021 Cuma, 12:15
Üzerine mermer parçası düşen işçi hastanede öldü
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Olay, 15 Eylül'de merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü.

Yere yığılan Çelik, çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Çelik, bu sabah hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi otopsi için morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.



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