Üzerine mermer parçası düşen işçi hastanede öldü
Adıyaman'da üzerine mermer parçası düşen Abuzer Çelik (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 15 Eylül'de merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü.
Yere yığılan Çelik, çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Çelik, bu sabah hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi otopsi için morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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