Cinsel istismar operasyonunda alıkonulan çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta, cinsel istismar şüphesiyle düzenlenen operasyon sırasında, şüpheli M.Ö. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. M.Ö., olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Cinsel istismar operasyonunda alıkonulan çocuk hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:34

Esenyurt’ta 2 Aralık’ta gerçekleştirilen cinsel istismar şüphesiyle operasyon düzenlenen evde, şüpheli M.Ö. tarafından ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. İçeride zorla tutulan 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım ağır yaralandı.

Eve giren özel harekat polisleri, şüpheli M.Ö. ve yanında zorla tutulan İsmail Selim Yıldırım’ı yaralı halde buldu. M.Ö. olayın ardından intihar girişiminde bulundu. İsmail Selim Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Esenyurt #cinsel istismar #Operasyon

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