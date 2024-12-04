Cinsel istismar operasyonunda alıkonulan çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt’ta, cinsel istismar şüphesiyle düzenlenen operasyon sırasında, şüpheli M.Ö. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. M.Ö., olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Esenyurt’ta 2 Aralık’ta gerçekleştirilen cinsel istismar şüphesiyle operasyon düzenlenen evde, şüpheli M.Ö. tarafından ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. İçeride zorla tutulan 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım ağır yaralandı.
Eve giren özel harekat polisleri, şüpheli M.Ö. ve yanında zorla tutulan İsmail Selim Yıldırım’ı yaralı halde buldu. M.Ö. olayın ardından intihar girişiminde bulundu. İsmail Selim Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Esenyurt #cinsel istismar #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı