İki çocuğa istismardan yargılanan kişiye, aynı suçtan takipsizlik verildi: Çok geç olmasın!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Denizli’de 10 yıl önce 2 çocuğa nitelikli cinsel istismardan 22 yıl hapis cezası alan ve tutuksuz yargılanan M.O’nun 4 yaşındaki yeğeni A.M.D’ye de istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. M.O’ya iki çocuğa istismar iddiasına ilişkin açılan dava Yargıtay aşamasındayken M.O. tutuksuz şekilde yargılanıyor. Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün konuyu TBMM’ye taşıdı.

(Sema Silkin Ün)



‘ARKASINDA SİYASİLER VAR’

Ün, TBMM’de yaptığı basın toplantısında M.O’nun önceki davasına atıf yaparak “Aile Bakanlığı 2 çocuğun cinsel istismarına yönelik olarak 2013’te başlayan ve bugün Yargıtay aşamasında olan davaya müdahil olmuş mudur? Birinci derece mahkemenin 22 yıl 6 ay, ikinci derece mahkemenin artırılmış cezaya hükmettiği bir davanın sanığının aradan geçen 10 yıllık süreçte sadece 6 ay tutuklu daha sonra tutuksuz yargılanmış olması hele de bu dava çocuğun cinsel istismarına ilişkin ise hukukla bağdaştırılabilir mi” diyerek Adalet Bakanlığı’na soru yöneltti.

‘İFADESİ BİLE ALINMADI’

Cumhuriyet’e konuşan 4 yaşındaki A.M.D’nin babası Tahsin Demir ise verilen takipsizlik kararına tepki gösterdi. Demir, “Kızım 2019’da doğdu. Eşim hamileyken evi terk etti. Kızım doğdu doğalı iki tane çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bu şahısla yaşıyor. Bunu istemiyorum” dedi.

Demir sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Konuya ilişkin yasal başvurular yaptım ama hiçbir şekilde sonuç alamadım. Bu şahsın arkasında birtakım şahısların siyasi veya bürokratik kanallarla müdahale ettiğini düşünüyoruz.”

Kızının sorunlar yaşadığını öne süren Demir, “Kızımın psikolojisinin de bozulmuş olduğunu düşünüyorum. Bunu davranışlarından anlayabiliyorum. Söz konusu şahsın kızıma da cinsel istismarda bulunabilme ihtimalinden dolayı gerekli tedbirler alınsın istedik ama reddedildi. Bayramda bir darp olayı yaşandı. Kimin yaptığını sorduk ‘Dayım yaptı’ dedi. Gidip hastaneden darp raporu alıp şikâyetçi oluyoruz ama bu kişinin ifadesi dahi alınmıyor” dedi.

Fotoğraf: Beyza Kural