Cinsel istismara uğradığı ve kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla dava açmıştı: Pes dedirten savunma!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

İstanbul’da E.K.(24) isimli bir kadın, İ.A.(23) isimli bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve fotoğraflarını ailesine atacağını söyleyerek şantaj yaptığını iddia ederek dava açtı. İddiaya göre E.K’nin eski erkek arkadaşı olan İ.A., “24 saatin var intihar edeceksin yoksa gerekeni yaparım. Her şeyi babana anlatacağım baban seni öldürecek” şeklinde tehdit etti. Ayrıca E.K’ye, cinsel istismarda bulunan İ.A.’nın fotoğraflarını ailesiyle paylaşacağını belirterek şantaj yaptığı öne sürüldü.

Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi’nde geçen hafta görüldü. Duruşmada istismarla suçlanan sanığın avukatı, E.K’yi suçladı. Avukat, “Bulunduğunuz ilde rahatlıkla dışarı çıkıp dolaşabildiğinizi ifade ettiniz, buradan rahat bir hayat sürdüğünüzü anlıyoruz, madem öyle rahatsanız, neden çıplak fotoğraflarınızın annenize ve babanıza gönderilmesinden rahatsız oluyorsunuz” dediği belirtildi. Yargıç, “Müşteki avukatının duruşma dışı hal ve hareketlerinden ötürü duruşma sonraki tarihe ertelenmiştir” diyerek davayı mayıs ayına erteledi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren E.K’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Burada bir kadın avukatın, dövülmüş, cinsel istismara uğramış ve videoları annesine gönderilmiş mağdur bir kadına bu soruyu sorması insani olarak kabul edebilemez. Zaten duruşma sırasında buna ilişkin de itirazlarımızı yaptık. Maalesef mahkeme heyeti, bizim itirazımızı ‘duruşma sırasında duruşmanın adabına aykırı hareket’ olarak değerlendirdi. O davada sanıkların ceza alması için sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi. Ayrıca avukat Şeker reddi hâkim başvurusunda da bulundu.