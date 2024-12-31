'Cinsel istismar'dan hükümlü 86 yaşındaki firari yakalandı

Kırıkkale’de ‘Cinsel istismar’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

'Cinsel istismar'dan hükümlü 86 yaşındaki firari yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 22:56

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S.'nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla M.S. kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 


Etiketler: #Kırıkkale #cinsel istismar #firari

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