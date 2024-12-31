'Cinsel istismar'dan hükümlü 86 yaşındaki firari yakalandı
Kırıkkale’de ‘Cinsel istismar’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S.'nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla M.S. kent merkezinde yakalandı.
Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: #Kırıkkale #cinsel istismar #firari
En Çok Okunan Haberler
-
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
- Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- Amaç RTE’yi seçtirmek mi?