Cinsel organında uyuşturucu ile yakalandı: 2 tutuklama

Rize'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadından birinin hastane kontrolünde, bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:21
Cinsel organında uyuşturucu ile yakalandı: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar M.K. ve L.E.'nin kente uyuşturucu madde getireceğine yönelik bilgi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonrası 2 şüpheli, il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Uyuşturucu maddelerin özel ambalajlanmasından şüphelenen ekipler, kadınları detaylı beden muayenesi için hastaneye götürdü.

Hastanede şüphelilerden M.K.'ye yapılan tıbbi müdahalede bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin bulundu.

7 parça kapsül şeklinde toplam 534,53 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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