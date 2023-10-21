Cinsel organında uyuşturucu ile yakalandı: 2 tutuklama
Rize'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadından birinin hastane kontrolünde, bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar M.K. ve L.E.'nin kente uyuşturucu madde getireceğine yönelik bilgi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonrası 2 şüpheli, il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Uyuşturucu maddelerin özel ambalajlanmasından şüphelenen ekipler, kadınları detaylı beden muayenesi için hastaneye götürdü.
Hastanede şüphelilerden M.K.'ye yapılan tıbbi müdahalede bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin bulundu.
7 parça kapsül şeklinde toplam 534,53 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- Otoyolda büyük kaza
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler