'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü

Konya'da Ayşe T. (39), cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 13:29
'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü
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Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe T.'ye, eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can Eskici, cinsel istirmarda bulundu.

Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 


konya Cinsel saldırı

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