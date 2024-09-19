'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'de 'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 08:18

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama ve cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan cezaevi firarisi A.İ.'yi Buca ilçesinde yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.İ.'nin cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan A.İ.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.


Etiketler: #Cinsel saldırı #firari #yakalandı

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