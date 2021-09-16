İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan’ın tutuklama talebi reddedildi!
18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında savcılığın tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Batman’da intihara sürüklenen 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkındaki davanın bugün 5'inci celsesi görüldü. Görevli Savcı, delil karartabileceğini ve kaçma şüphesi olduğunu beyan ederek Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklama talep etti. Mahkeme savcılığın talebini reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık’a erteledi.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Başaran, "Musa Orhan’la ilgili tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından yine reddedildi. Duruşma 3 Aralık’a ertelendi. Kaçma şüphesi olmasına rağmen avukatın ısrarlı talepleri yine görmezden gelindi" ifadelerini kullandı.
Musa Orhan’la ilgili tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından yine reddedildi. Duruşma 3 Aralık’a ertelendi. Kaçma şüphesi olmasına rağmen avukatın ısrarlı talepleri yine görmezden gelindi.#MusaOrhanTutuklansın https://t.co/Hc2drvSmuO— Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) September 16, 2021
NE OLMUŞTU?
Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan ve 18 Ağustos'ta yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’e tacavüz ettiği gerekçesiyle yoğun tepkiler sonrası tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan 25 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
İpek Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı. Er ailesinin avukatları, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanan Orhan hakkında “intihara sürükleme" gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunmuştu.
Orhan'ın avukatı itiraz dilekçesinde kaçma şüphesi bulunmadığını öne sürmüştü. İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi de dilekçede belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar vermişti.
Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverilmesi ve mahkemenin kararı kamuoyunca çok büyük tepki ile karşılanmıştı
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